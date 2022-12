"Voglio diventare un brand"

“Abbiamo bisogno di bellezza”. Questo lo slogan che spinge Alessandro Flores, diventato nel giro di pochi mesi influencer con tanto di 170 mila followers al seguito, tra cui diversi personaggi famosi dello spettacolo. Da Capaci, piccolo centro costiero della provincia di Palermo, la storia di un giovane che nasce parrucchiere ma che si evolve, cresce, fino alla realizzazione del suo sogno: diventare specialista nell’Hair Transformation. Un’agenda fitta di appuntamenti fino a maggio 2023, lavora anche sette giorni su sette, per riuscire a soddisfare le proprie clienti che giungono da ogni parte d’Italia ma anche da alcuni paesi europei.

A 29 anni è una star di Instagram

Stenta ancora a crederci Alessandro Flores, che a 29 anni è già uno dei più apprezzati parrucchieri italiani, anche se il termine “parrucchiere” gli sta un po’ stretto. Una storia di un giovane siciliano che vede dove gli altri non riescono a vedere e arriva dove gli atri non arrivano, grazie a una spiccata visione del mestiere che ha sempre sognato di fare e al sogno che ha sempre perseguito. Flores sui social oggi pubblica i suoi video in cui trasforma l’immagine delle sue clienti.

“Non chiamatemi semplicemente parrucchiere”

Ormai è uno dei punti di riferimento nell’Hair Transformation. Da quando aveva 14 anni ne è passato del tempo. “Volevo lavorare come parrucchiere fin da ragazzo – ci racconta -. Ho fin da subito iniziato a superare l’idea di “parrucchiere del passato”, a 22 anni ho deciso di aprire il mio negozio”. Senza un euro in tasca, Alessandro è già imprenditore di se stesso. “Con il mio socio, mio cognato a cui voglio un bene fraterno, abbiamo aperto un piccolo negozio a Capaci. Mi sono accontentato perché in quel momento era quello che potevo fare, ma ho iniziato a fare esperienze. Poi il sogno di allargarci si è potuto realizzare. Abbiamo così preso un negozio più grande e con sacrifici lo abbiamo definito”.

Dalla pandemia al successo sui social, “Voglio diventare brand”

Ma ad Alessandro Flores il lavoro da parrucchiere classico sta stretto. Vuole di più. Con la pandemia cambia qualcosa. “Da un anno e mezzo mi è cambiata la vita – racconta -. Ricercavo qualcosa che potevo scegliere. Ho iniziato staccarmi dalla società e d’un tratto il mio cognome inizia a essere un brand. Creo una pagina social e inizio a esprimermi come mi piace nei confronti della gente”. Alessandro inizia a definirsi specialista in Hair Trasformation. Dopo il covid le clienti si fanno i capelli a casa, io non amavo fare la semplice piega. Poi però arriva una batosta, perde il padre e inizia un periodo di crisi interiore. “Con la perdita di mio padre avevo paura di perdere la mia passione. Mio figlio di 4 anni mi ha dato la spinta per restare a galla e mi ha dato la forza di reagire”. Dopo tre mesi dolorosi proprio a causa della mancanza del padre, la sua vita si sconvolge. “Mi mancava quello che stavo facendo e la gente ha iniziato a notare la mia assenza sui social”. Avevo solo 7 mila followers su Instagram. “Con sofferenza ho iniziato a ripubblicare”.

Qualcosa è cambiato, “La mia vita si è ribaltata”

Dall’estate 2022 è iniziato il ribaltone. Scoppia il boom sui social e i video postati da Alessandro diventano virali. “Con la morte di mio padre è cambiato qualcosa. La sua perdita, il dolore, mi hanno fatto convincere che le cose si devono vivere con molta libertà. La vita va affrontata con molta più leggerezza”. Alessandro ha ricominciato così a realizzare dei video, raccontando la trasformazione dell’immagine delle clienti. “Racconto quello che faccio ogni giorno. Per me è come fare spettacolo, è come essere sopra una pedana”. Di lì a poco la sua pagina raggiunge i 100 mila followers. Oggi ne conta 161 mila. “Una vita ribaltata – dice -, ma rimango me stesso e resto con i piedi per terra. Ancora non credo a quello che mi sta succedendo”.

Oggi Alessandro pensa in grande

“La mia vita è cambiata – aggiunge -. Ad agosto avevo appuntamenti fino a gennaio”. Nel suo salone arrivano clienti da ogni parte d’Italia. “Arrivano persone da tutta Italia ma anche da Germania e dalla Spagna. Siamo impegnati fino a maggio”. Ma il sogno e l’idea imprenditoriale continua. “Ora il mio sogno mi dice che io voglio essere il brand”. Voglio creare un marchio tutto mio, dall’immagine, al prodotto, alla trasformazione. Voglio i miei prodotti a marchio mio”. Non solo, Alessandro sta anche compiendo un’altra impresa, sta aprendo il suo primo salone a marchio “Hair Flores” a Terrasini. “Sto facendo un investimento importante per seguire questo progetto”. Intanto sono tante le personalità dello spettacolo che hanno iniziato a seguirlo sui social. “Raffaello Tonon e Kikò Nalli mi seguono su Instagram”. Alessandro però sogna ancora, “Quello di oggi non è un punto di arrivo, il mio sogno è ancora distante anni luce. Mi valuto sempre per spingermi sempre oltre. Quello che mi sta accadendo è bellissimo”.