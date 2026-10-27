“Perché i cattivi delle fiabe sono diventati così cattivi?”. Una domanda alla quale tutti i bambini di Palermo avranno risposta divertendosi sabato 31 ottobre, a partire dalle 10.30, partecipando a “Halloween a Villa Niscemi – Cattivi da piccoli”. La residenza istituzionale del sindaco è il luogo scelto per la festa gratuita organizzata dalla Yellow School col patrocinio del Comune di Palermo.

Saranno proprio gli allievi della Yellow School, giovani adulti con disabilità intellettivo-relazionale, formati dalla psicologa Anna Caracausi, dalle dottoresse Valentina Nuara e Valentina Gattuso, affiancati dall’Edu Team, ad accogliere e intrattenere i bambini. Attraverso letture, giochi e altre attività ispirate ai programmi seguiti dai bimbi della Yellow School Kids, il pubblico sarà invitato a esplorare l’infanzia dei personaggi delle fiabe e a interrogarsi, con leggerezza e curiosità, su come nascono i comportamenti dei protagonisti delle storie. Tutte le attività sono consigliate per bambini fino a 12 anni con e senza disabilità.

Il racconto sarà il filo conduttore di una giornata all’insegna di laboratori creativi e animazione. E visto che non è Halloween senza “dolcetto o scherzetto”, ci sarà anche un momento goloso: insieme alla brigata multietnica di Kirmal, impresa sociale, guidata per l’occasione da Riccardo Pizzuto, saranno preparati dei biscottini “mostruosi” da regalare a tutti i bimbi.

“Halloween a Villa Niscemi – Cattivi da piccoli” sarà un’occasione per offrire ai piccoli palermitani e alle famiglie un’iniziativa gratuita, educativa e ricreativa, rendendo accessibile un luogo simbolo di Palermo, che abbina alla bellezza architettonica anche quella paesaggistica. L’appuntamento mira a rendere protagonisti i ragazzi con disabilità, rendendo tangibile il loro ruolo attivo nella vita culturale e sociale della città.

“Il Comune, fornendo la sede e il patrocinio, ha creduto nell’inclusività di questo progetto, che mette insieme l’attenzione verso la disabilità di Yellow School e la storia multiculturale di Kirmal. Confidiamo in un’ampia risposta da parte delle famiglie palermitane dato che si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti”, dichiara Luca De Paoli, fondatore e direttore della Yellow School Palermo.