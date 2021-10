La carta riconsegnata dai poliziotti del commissariato di Mondello

Disavventura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star hollywoodiana, Harrison Ford, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica.

L’attore americano, ieri pomeriggio, ha scelto la località balneare di Mondello per trascorrere alcune ore di relax. L’attore è stato assalito da tanti fans e ha cercato riparo in un locale nella borgata.

L’attore americano aveva smarrito nel frattempo la carta di credito. Un palermitano ha trovato il documento e lo ha consegnato agli agenti della polizia di Mondello.

Nel giro di alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario: Harrison Ford che è stato trovato nel locale dove aveva trovato riparo. Il dirigente del Commissariato Manfredi Borsellino insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto e gli ha riconsegnato la carta di credito.