Stamani, i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale “G.E. Nuccio – Giovanni Verga” hanno ricevuto in dono 500 confezioni di biscotti, acquistati e consegnati dalla Polizia di Stato e prodotti artigianalmente nel laboratorio di pasticceria dai ragazzi dell’Istituto penitenziario “Malaspina”.

La cerimonia di consegna si è svolta, alla presenza del Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia che ha ribadito come la Polizia di Stato abbia voluto, nella circostanza, veicolare un messaggio di prossimità e di legalità nei confronti di coloro che stanno cercando di riscattarsi, ricostruendo il loro rapporto con la società, e di vicinanza nei confronti dei bambini per confortarli in questo momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo