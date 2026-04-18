Prosegue l’attività di manutenzione delle strade cittadine da parte dell’Amministrazione comunale, con un impegno costante che nei prossimi giorni vedrà la presenza contemporanea di quattro cantieri operativi in diverse aree della città, oltre al lavoro quotidiano di sei squadre di pronto intervento attive su tutte le otto circoscrizioni.

Per quanto riguarda l’accordo quadro relativo all’ottava circoscrizione, sono attualmente in corso i lavori di rifacimento del manto stradale in via Di Giovanni e via Alfieri. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni su via Pirandello e via Petrarca, secondo una programmazione già definita.

Sono inoltre partiti i lavori in viale Francia che, una volta completati, si estenderanno nell’area compresa tra San Lorenzo e Resuttana, garantendo una riqualificazione progressiva di un quadrante particolarmente trafficato.

La prossima settimana prenderanno il via ulteriori interventi lungo l’asse Oreto-Buonriposo e sulla corsia laterale di viale Regione Siciliana, in corrispondenza dell’ingresso dallo svincolo dell’ospedale Cervello.

Nel frattempo, sono stati già completati i lavori sulla corsia lato mare di via Crispi e sulla parallela di viale Regione Siciliana in prossimità dello svincolo Forum, restituendo piena fruibilità a tratti strategici della viabilità urbana.

Parallelamente agli interventi sulla sede stradale, proseguono i cantieri dedicati alla manutenzione dei marciapiedi, attualmente in corso in piazza Don Bosco, via Dante, via Libertà e via dei Cantieri, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e accessibilità per i pedoni.

“L’Amministrazione comunale continua a portare avanti una capillare e costante azione sulla manutenzione delle strade cittadine – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando –. L’avvio e la prosecuzione simultanea di più cantieri testimoniano la volontà di intervenire in maniera strutturata e programmata su tutto il territorio urbano. A questo si affianca il lavoro quotidiano delle squadre di pronto intervento, fondamentale per assicurare risposte tempestive alle criticità e migliorare la qualità della mobilità per cittadini e automobilisti. L’attività proseguirà nelle prossime settimane secondo il cronoprogramma stabilito, con l’obiettivo di elevare progressivamente gli standard di sicurezza e decoro della rete viaria cittadina”.