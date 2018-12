I funerali di Aid Abdellah Aldo, il clochard trovato morto lunedì sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo si terranno sabato mattina.

Domani sarà stabilito se sarà l’amministrazione comunale di Palermo a pagare le spese o una sottoscrizioni di commercianti che avrebbero raccolto le somme per l’ultimo saluto al senza dimora francese ucciso con un colpo di spranga nel suo giaciglio.

La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Policlinico. E’ stato per tutto il giorno un lungo via vai di persone. Tra loro i volontari dell’associazione gli Angeli della Notte che lo hanno assistito in questi anni di permanenza a Palermo.

“Sono stati giorni dolorosi – dice Giuseppe Li Vigni dell’associazione onlus – Anche oggi siamo stati accanto al nostro amico e fratello. Quanto successo è stato drammatico. E’ stata colpita una persona buona che non chiedeva mai nulla e aveva tanto da raccontare”.