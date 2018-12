la cerimonia di consegna stamane

Un progetto speciale che per la prima volta in Italia permette ai ragazzi in carrozzina di poter vivere la quotidianità ed entrare nel mondo del lavoro.

Un veicolo, con i comandi al volante, guidato dai disabili per il trasporto di altri ragazzi diversamente abili sarà consegnato dall’organizzazione PMG Italia all’Associazione siciliana medullolesi spinali giovedì 27 dicembre alle ore 16 presso Palazzo Comitini, a Palermo.

Con l’aiuto dei volontari dell’Asms, i disabili andranno a prendere gli altri ragazzi in carrozzina per portarli a scuola, in palestra, a fare basket o in piscina.

Il mezzo ha una capienza di nove posti con la possibilità di inserire fino a tre carrozzine.

Alla cerimonia di consegna, saranno presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presidente di Sicindustria Alessandro Albanese, il presidente dell’Associazione siciliana medullolesi spinali Pietro Boncimino, il responsabile regionale della PMG Francesco Aglianò, Laura Croce, Emilia Devara e Fabio Alaimo della PMG che hanno dato un importante contributo per la realizzazione del progetto.

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche alcuni imprenditori locali che hanno dimostrato grande sensibilità e senza i quali il risultato non sarebbe arrivato.