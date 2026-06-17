Poche ore dopo la firma dei provvedimenti che danno il via alla realizzazione del primo impianto di idrogeno verde in Sicilia, ecco che il percorso verso la transizione verde in Sicilia compie un altro passo in avanti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, nell’ambito del processo di decarbonizzazione dei sistemi produttivi, ha pubblicato il bando “H2 Sicilia – Idrogeno rinnovabile, decarbonizzazione, sviluppo”, per la produzione di idrogeno rinnovabile.

La dotazione da 31 milioni, chi può partecipare al bando

La dotazione finanziaria ammonta a 31 milioni di euro a valere sull’ azione 2.2.4 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Potranno partecipare le micro, piccole e grandi imprese, sia in forma singola sia in forma aggregata.

Il provvedimento punta, in particolare, a sostenere la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde, comprensivi di sistemi di generazione da fonti energetiche rinnovabili (FER), di sistemi di accumulo e di stoccaggio, e la riconversione degli impianti produttivi. Gli interventi dovranno prevedere un investimento minimo di un milione di euro, mentre il contributo regionale, concesso in conto capitale, coprirà fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto. Per gli investimenti sulla produzione di idrogeno rinnovabile, l’agevolazione salirà fino al 90% dei costi ammissibili. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Una leva strategica per la decarbonizzazione

“L’idrogeno rinnovabile – commenta l’assessore Francesco Colianni – rappresenta una leva strategica per accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo, rafforzare la competitività delle imprese e attrarre nuovi investimenti. Con questo provvedimento, sosteniamo concretamente i processi di innovazione, accompagnando il tessuto produttivo verso una transizione energetica capace di coniugare crescita economica, sostenibilità e sviluppo”.

L’avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul sito del dipartimento dell’Energia

Il primo impianto autorizzato 48 ore fa

Intanto il primo impianto per la produzione di idrogeno verde in Sicilia sorgerà nell’agglomerato industriale di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, nel Messinese, e sarà gestito da Duferco Energia Spa in qualità di capofila del progetto. L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è stata firmata lunedì dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, dopo il parere positivo della Commissione tecnica specialistica (Cts).