Cambio della guardia ai vertici della Uil Fp Vigili del Fuoco. A seguito del Congresso Nazionale dell’organizzazione, svoltosi a Reggio Calabria il 22 gennaio 2026, Ignazio Modica è stato eletto Segretario Nazionale. La nomina ai vertici romani del sindacato comporta l’avvicendamento alla guida della segreteria siciliana, struttura considerata tra le più strategiche e rappresentative per numero di iscritti e complessità del territorio.

Il nuovo assetto della segreteria siciliana

La guida della Uil Fp Vigili del Fuoco della Regione Sicilia è stata affidata a Carlo Pitti. Il nuovo segretario è chiamato a gestire l’eredità lasciata da Modica, con l’obiettivo di proseguire le battaglie sindacali già avviate e rafforzare la presenza dell’organizzazione nelle diverse province dell’isola. Il passaggio di consegne avviene in un momento delicato per il comparto, impegnato nel confronto su temi chiave quali il potenziamento degli organici e la sicurezza operativa dei soccorritori.

Le dichiarazioni del segretario Carlo Pitti

Nel corso del suo primo intervento ufficiale, Carlo Pitti ha delineato le priorità del suo mandato, sottolineando la necessità di un legame costante con le realtà locali. Il neo segretario ha espresso orgoglio per la fiducia ricevuta, dichiarando che la sua azione si concentrerà sulla responsabilità e su scelte chiare a tutela dei lavoratori. Secondo Pitti, la partecipazione dei territori sarà fondamentale per fornire risposte concrete e garantire una crescita unitaria del sindacato.