Ci saranno anche gli aeroporti di Palermo e catania fra gli scali coinvolti dallo sciopero dei controllori di volo del prossimo 5 luglio, esattamente fra una settimana. Lo rende noto il sito del Ministero dei Trasporti che in base alle comunicazioni dis ciopero ha valutate quali tratte saranno coinvolte e di conseguenza quali aeroporti.

Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, che mette a repentaglio partenze e arrivi nei principali scali nostrani. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarebbe già all’opera per scongiurare questo sciopero che inizierà alle ore 00.01 e terminerà alle ore 23.59 e coinvolge il personale dell’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e che conta in totale 4.200 dipendenti. “

Sono dodici gli aeroporti coinvolti e fra questi entrambi gli eroporti di Roma e di Milano e questo mette a rischio anche le coincidenza internazionali. Nel sud Italia disagi si potranno registrare a Palermo, Catania, Cagliari e Lamezia Terme