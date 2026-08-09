Si era tinto i capelli di biondo e sperava che questo bastasse a non farsi trovare dopo essere evaso dal carcere di Asti. Salvatore Drago Ferrante, 62 anni, tra i più importanti narcotrafficanti internazionali, originario di Bagheria, il 16 luglio è scappato dal carcere di Asti, dove aveva già scontato 21 anni di reclusione per associazione mafiosa e traffico internazionale di stupefacenti.

Gliene restavano altri 3 e nove mesi, che gli erano stati addebitati dalla Corte d’Appello del capoluogo dell’Isola, ma approfittando della semilibertà concessa dal tribunale di Asti stava svolgendo servizio di volontariato in una casa di riposo per anziani. All’orario stabilito per il rientro in carcere, però, non si è presentato ai cancelli.

Dopo una ricerca di tre settimane e alcuni giorni di appostamenti, è stato individuato a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, paese storicamente segnato da una forte presenza della ’ndrangheta nella Locride.