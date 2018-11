Battuto il Lazio e il Veneto

La Sicilia trionfa ancora una volta alla finalissima del Borgo dei Borghi su Rai 3. Petralia Soprana, in provincia di Palermo ha battuto Subiaco, borgo del Lazio e Mel del Veneto.

La puntata conclusa da pochi minuti ha incoronato il vincitore scelto grazie al televoto e alla valutazione della giuria composta da Philippe Daverio, Filippa Lagerback e Mario Tozzi.

Grande festa in paese che ha seguito con il fiato sospeso la finalissima andata in onda in diretta su RaiTre nella trasmissione condotta da Camila Raznovich.

“Serve un ulteriore sforzo – aveva detto in una nota stampa il sindaco Pietro Macaluso – per portare in vetta la Sicilia, le Madonie e Petralia Soprana. C’è bisogno di tutti e soprattutto della voglia di fare qualcosa di concreto per la propria terra come potrebbe essere anche votarla. Petralia Soprana ci crede e spera in tutti i siciliani e non solo”. Anche la gemella Petralia Sottana aveva sostenuto il borgo madonita.

In passato furono Montalbano Elicona e Gangi i borghi più belli d’Italia.