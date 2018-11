il progetto di barbara christmann

Pienezza e armonia per i 12 mesi del nuovo calendario Beautiful Curvy, ideato e progettato da Barbara Christmann ed ora giunto alla sua settima Edizione. Un inno alla “joie de vivre”, al corpo come espressione manifesta della connessione con la terra, con il mondo fisico attraverso il quale viviamo ed intraprendiamo il viaggio. Il nostro veicolo per percepire il mondo, al di là della forma che lo caratterizza. Sentire il proprio corpo e donargli valore è quindi un atto dovuto, un punto di partenza per identificare la propria casa, le proprie fondamenta e procedere all’insegna di un riconoscimento che dall’interno si espande all’esterno, esprimendo una connessione in primo luogo con se stessi, capace di portare alla luce molto di più di una forma.

Risiede proprio qui lo spunto che da sempre muove Barbara Christmann, dapprima con il suo Blog Beautifulcurvy.com e a seguire attraverso il Calendario. Un vero progetto di sensibilizzazione, un mezzo attraverso il quale esprimere in maniera chiara ed immediata un punto di vista fuori dal coro che negli ultimi anni ha fatto strada.

Nel corpo e oltre al corpo come ben evidenziano le 15 protagoniste del nuovo lunario, dai 20 ai 40 anni, provenienti da tutta Italia, tra cui è presente anche la vincitrice di Miss Curvissima 2018, felici di essere portavoce di un messaggio di valore in tempi difficili, dove ancora troppo spesso la discriminazione trova spazio.

Ambasciatrici che ben incarnano valori di positività, in modo leggero, senza prendersi troppo sul serio, giocando sul set ed interpretando momenti di vita vissuta, di una quotidianità fatta di moda, musica, cibo, sport ed arte, ambiti di ispirazione per il 2019.

Allegria, armonia, unione, complicità, condivisione, interdipendenza, sostegno e ironia per una carica di energia contagiosa che accompagna i nuovi mesi dell’anno, attraverso sorrisi e sguardi catturati dall’obiettivo del fotografo moda Stefano Bidini, sostenitore consolidato del progetto.

Bellezze di una natura che loda la diversità, l’originalità e l’unicità in un arcobaleno di colori come a colori è il nuovo calendario 2019, scaricabile gratuitamente da dicembre dal sito www.beautifulcurvy.com e novità assoluta acquistabile a partire da novembre anche on line.

Tra le bellissime donne che hanno posato per Beautiful Curvy anche la siciliana Enrica Campanella.

Un manifesto che procede il suo cammino grazie alla volontà e determinazione della sua ideatrice, sostenuta da aziende moda che continuano a credere ed investire nell’iniziativa, contribuendo attraverso le loro creazioni a divulgare un messaggio di spessore.

Il calendario Beautiful Curvy 2019 invita così ad un benessere più profondo, ad un cambio di prospettiva che parte dall’accettazione e dalla legittimazione di sé, liberandosi dal giudizio e da visioni rigide che poco hanno a che fare con il concetto di accoglienza e amorevolezza, aspetti capaci di generare positività.