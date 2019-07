Indagini dei carabinieri

I carabinieri, grazie al fiuto del cane Ron, un pastore tedesco di 5 anni, hanno trovato in un magazzino abbandonato nel mercato di Ballarò a Palermo 9 chili di marijuana e un chilo di hashish.

La droga era in buste di cellophane, e panetti di hashish. Sono stati trovati e sequestrati anche bilancini di precisione e il materiale per confezionare lo stupefacente. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari del magazzino ed gli effettivi utilizzatori del box.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.

La sostanza, se venduta nelle piazze di spaccio di Palermo, avrebbe fruttato un guadagno illecito pari a 100 mila euro.