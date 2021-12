Il bilancio di sei anni

Dopo sei anni e mezzo il capo della squadra mobile di Palermo Rodolfo Ruperti lascia il suo incarico per assumere la funzione di vice questore Vicario della questura di Pisa.

“Saluto e ringrazio il dirigente per l’impegno, la grande professionalità e gli importanti risultati investigativi conseguiti in questi anni – dice il questore di Palermo Leopoldo Laricchia – nella lotta alle organizzazioni mafiose ed a tutte le forme di criminalità, augurandogli la prosecuzione della brillante carriera in terra toscana”.

Per il dirigente un saluto commosso. “Sono quasi più emozionato di quanto non lo fossi nel giugno 2015 quando giunsi a Palermo per assumere questo nuovo prestigiosissimo incarico, sei anni e mezzo trascorsi a lavorare in questa città, un meraviglioso periodo in questa magnifica terra. Sei anni e mezzo di impegno e dedizione verso questo Ufficio, verso questa città, a cui ritengo di aver dato ma che, ne sono certo, mi ha dato tantissimo. Un’esperienza formativa che porterò sempre nel cuore.

Ringrazio sentitamente i questori che si sono succeduti nel tempo per la fiducia sempre accordatami, i dirigenti ed i funzionari della questura. Porgo un grande e sentito ringraziamento alla procura di Palermo, sempre al nostro fianco”.

Un bilancio positivo in questi anni. “Circa 3.000 tra arresti in flagranza di reato e misure cautelari sono il risultato, frutto di un grande lavoro, che tutti gli operatori di questa Squadra Mobile con le proprie diverse e molteplici competenze acquisite, hanno contribuito a realizzare – aggiunge Ruperti – Nel corso di anni, infatti, sono state svolte numerosissime attività che hanno colpito i mandamenti di Brancaccio, della Noce, di Tommaso Natale, alle famiglie mafiose di Santa Maria del Gesù, Passo di Rigano, Uditore, Torretta, Roccella, Corso dei Mille, così come di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salemi.

Non meno importanti risultano essere le operazioni di Polizia Giudiziaria che hanno avuto ad oggetto la criminalità organizzata di stampo mafioso nigeriana, i cosiddetti cult tra i cui i “Black Axe”, “Eiye” e “Vikings”, così come le complesse indagini che hanno portato alla disarticolazione di gruppi dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina transnazionale con risvolti per sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Sono state svolte importanti attività di indagine volte a perseguire i fenomeni corruttivi ai danni della Pubblica Amministrazione, nel campo degli appalti pubblici in svariati settori della P.A; sono stati risolti numerosi omicidi, arrestandone gli autori, moltissimi tentati omicidi, sono stati identificati ed arrestati gli autori di violentissime aggressioni anche con risvolti razziali, omosessuali o in danno di soggetti deboli, donne e minori, così come sono stati arrestati autori di violenze sessuali, di abusi sessuali in danno di minori.

Sono state svolte corpose attività di indagine per frodi assicurative, quanto mai cruente, realizzate attraverso la mutilazione degli arti di “vittime compiacenti”, indagini sul fenomeno delle truffe assicurative relative al “ramo vitae” con un sofisticato meccanismo che permetteva di riscuotere premi assicurativi attraverso false attestazioni di morte, sono stati effettuati numerosissimi arresti a carico di rapinatori il più delle volte cosiddetti “seriali” che nel tempo avevano terrorizzato interi settori commerciali: istituti bancari, furgoni porta valori e tabacchi, uffici postali, supermercati, alberghi, impianti di distribuzione di carburante, gioiellerie, così come a carico di autori di rapine o furti in abitazione.

Di grande importanza anche le indagini per traffico internazionale di stupefacenti così come quelle indirizzate a colpire le floride piazze di spaccio gestite da cittadini italiani e stranieri in varie aree della città che hanno portato ad ingenti sequestri di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina, eroina, marijuana, di droghe sintetiche più molteplici sequestri di piantagioni di canapa, creando danni e mancati introiti alle organizzazioni criminali che gestiscono questi traffici per decine di milioni di euro.

Operazioni Prima Sezione “Sco”

Agosto del 2015 operazione “Ermes”.

02.12.2015 Operazione “ICARO”.

04.7.2016 operazione “GLAUCO 3”.

19.07.2017 Operazione “MAREDOLCE”.

22.5.2018 Operazione “Settimo quartiere”.

29.10.2018 Operazione “Borgo dei Borghi”.

Aprile 2018 operazione “Anno Zero”.

02.07.2019 Operazione “MAREDOLCE 2”

07.2019 Operazione “New Connection”.

19.11.2019 OPERAZIONE SPERONE.

30.11.2019 veniva arrestato il latitante mafioso LUISI Pietro nonchè 2 favoreggiatori.

Dicembre 2019 operazione RUINA.

04.06.2020 Operazione Padronanza

8 settembre 2020 Operazione “Glauco IV – Hawala Net”

15.09.2020 OPERAZIONE “MOSAICO”

20 luglio 2021 OPERAZIONE “TENTACOLI”

18.11.2021 operazione “GAME OVER 2”

Operazioni Terza Sezione: “Reati contro la persona”

22.6.2015 omicidio in pregiudizio di Nicola Lombardo

3.3.2016 duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela

02.04.2016 tentato omicidio in pregiudizio di Susso Yusupha

09.06.2016 tentato omicidio in pregiudizio di Benedetto Moceo.

6.10.2016 tentato omicidio in pregiudizio di Khemais Lausgi.

11.3.2017 omicidio in pregiudizio di Marcello Cimino.

19 settembre 2017 omicidio di Francesco Maronia.

7 ottobre 2017 omicidio di Leonardo Bua e tentato omicidio in pregiudizio di Giuseppe Bua.

02.01.2018 tentato omicidio in pregiudizio di LA VECCHIA Gaetano, FRAGALE Giuseppa, CAVIGLIA Teresa e FRAGALE Francesco.

21.05.2018 omicidio in pregiudizio di SALVATO Dino.

15.12.2018 omicidio in pregiudizio di FERRARA Pietro.

12.03.2019 omicidio in pregiudizio di TRESA Matteo.

10.05.2019 omicidio in pregiudizio di HRINKIWICZ Anna Aleksandra.

14.03.2019 duplice omicidio in pregiudizio di LUPO Antonino e LUPO Giacomo.

17.03.2019 omicidio in pregiudizio di MANZELLA Francesco.

28.10.2019 Lesioni personali, aggravate dall’odio razziale, e rapina in pregiudizio di RASATHURAI Piratheepan, VILAMALANATHAM Ramasamy e KULABALASINGAM Kirishanthan.

09.11.2019 lesioni gravi di TESTA Vincenzo e MURIELLO Vincenzo

28.12.2019 omicidio in pregiudizio di LOMBARDINO Francesco Paolo e tentato omicidio a danno di TESTAGROSSA Carmelo.

7.6.2020 tentato omicidio in pregiudizio di due minorenni, poco più che diciasettenni.

14.08.2020 tentato omicidio in pregiudizio di ONERI Giacomo.

27.8.2020 tentato omicidio in pregiudizio di CANGIALOSI Mirko

09.03.2021 tentato omicidio in pregiudizio di CIPRIANO Emanuele.

23.03.2021 duplice tentato omicidio in pregiudizio di COLOMBO Giuseppe e di COLOMBO Antonino

31.05.2021 omicidio in pregiudizio di BURGIO Emanuele.

23.06.2021 tentato omicidio in pregiudizio TRAPANI Matteo.

02.08.2021 tentato omicidio in pregiudizio di CINTURA Andrea Gianluca e SCRIVANO Maria Concetta.