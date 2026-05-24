Il caso Italo-Belga e il dibattito che divide Palermo

La vicenda della Italo-Belga di Mondello ha riaperto un tema delicatissimo in Sicilia: fino a che punto è giusto spingersi nella prevenzione antimafia?

Negli ultimi mesi il caso è diventato politico, mediatico e sociale. Controlli, verifiche, accuse, polemiche. E in mezzo una frase che ha colpito tutti: “niente parenti di mafiosi”.

Una frase forte, che però rischia di aprire una questione ancora più grande. Perché la mafia va combattuta senza esitazioni, ma uno Stato democratico deve stare attento a non trasformare il sospetto in una condanna sociale permanente.

Le colpe non si ereditano

C’è un principio che dovrebbe restare intoccabile: la responsabilità penale è personale.

Un figlio non sceglie la famiglia in cui nasce. Non sceglie il cognome che porta. E soprattutto non può essere considerato colpevole per le azioni commesse da altri parenti, magari lontani, magari persino incensurati.

Se una persona non ha precedenti, non ha condanne e conduce una vita onesta, perché dovrebbe essere giudicata in base al proprio albero genealogico?

È qui che il dibattito diventa pericoloso. Perché il rischio è passare dalla lotta alla mafia alla logica del marchio familiare.

La prevenzione antimafia non deve diventare discriminazione

È giusto fare controlli. È giusto vigilare. È giusto impedire infiltrazioni mafiose nell’economia e nelle aziende.

Ma bisogna fare attenzione a non superare un confine molto sottile: quello tra prevenzione e discriminazione.

Dire o lasciare intendere “niente parenti di mafiosi” significa entrare in un terreno scivoloso, quasi medievale, dove il sangue conta più dei comportamenti individuali.

E allora la domanda diventa inevitabile: vogliamo una società che giudica le persone per ciò che fanno o per la famiglia da cui provengono?

Il vero problema è culturale

La Sicilia conosce bene il peso dei cognomi. In certi quartieri basta il nome della famiglia per generare rispetto, paura o diffidenza.

Ma proprio per questo il cambiamento culturale dovrebbe andare nella direzione opposta: spezzare l’idea che il destino di una persona sia già scritto dalla propria parentela.

Perché se passa il principio del cognome come condanna sociale, allora nessuno potrà mai davvero emanciparsi dal contesto in cui è nato.

Chi sceglie la legalità va sostenuto, non marchiato

C’è un aspetto che troppo spesso viene ignorato: se una persona nata dentro una famiglia difficile studia, lavora onestamente e prova a costruirsi una vita diversa, lo Stato dovrebbe aiutarla, non marchiarla.

Altrimenti il messaggio diventa devastante: “non importa cosa fai, resterai sempre quello”.

Ed è proprio questo il contrario della cultura della legalità.

La mafia si combatte anche offrendo alternative sociali, economiche e culturali a chi nasce in certi contesti. Perché se chi prova ad allontanarsi viene comunque guardato con sospetto per tutta la vita, il rischio è spingerlo verso l’emarginazione invece che verso l’integrazione.

La legalità vera si basa sui comportamenti

Chi sbaglia deve pagare. Sempre.

Ma chi è pulito deve avere il diritto di essere considerato semplicemente per ciò che è: una persona libera, e non “il figlio di”, “il nipote di” o “il parente di”.

Perché in uno Stato di diritto le colpe sono individuali.

E il cognome non può diventare una condanna.