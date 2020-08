Prosegue la visita ai porti della Sicilia occidentale del Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino.

Dopo aver visitato, i Comandi di Pantelleria e Lampedusa, l’ammiraglio Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo di Palermo, Contrammiraglio Roberto Isidori, si è recato a Cefalù, Termini Imerese e Porticello, dove ha incontrato il personale, militare e civile, ed affrontato le principali tematiche tecnico-operativo di quei porti.

Il Comandante Generale si è, poi, trattenuto con i rispettivi sindaci allo scopo di promuovere l’adozione di percorsi amministrativi virtuosi per rilanciare lo sviluppo portuale, sia turistico che commerciale ed incrementare i servizi per quelli con vocazione peschereccia.

A conclusione delle visite, l’Ammiraglio Pettorino, nel complimentarsi con il Direttore Marittimo e con il personale dipendente per il lavoro sin qui egregiamente svolto, ha raccomandato il massimo impegno, anche in considerazione del particolare periodo emergenziale che sta attraversando il Paese, il cui rilancio passa soprattutto attraverso i porti, quali snodi fondamentali per l’intero settore economico nazionale.

Oggi il Comandante Generale concluderà il giro di visite recandosi a Ustica, Mondello e Terrasini.