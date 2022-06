Caos alla scuola Leonardo da Vinci

Hanno trovato la scuola chiusa perché il Comune ha cambiato la sede e distribuito gli elettori in altri seggi. Trecento elettori questa mattina si sono presentati regolarmente alla scuola Leonardo Da Vinci a Palermo in via Serradifalco dove hanno sempre votato.

Peccato che il Comune di Palermo nella riorganizzazione delle sezioni ha cambiato sede e distribuito questi elettori in altre sezione e altre scuole. La comunicazione dell’avvenuto spostamento non è arrivata. Perché i talloncini nuovi della tessera elettorale sono ancora in distribuzione e arriveranno, dicono dagli uffici, verso il 20 giugno se tutto va bene.

Così anche gli elettori dei seggi che erano presenti nella scuola sono tornati a casa. Sarà un po’ complicato conoscere i nuovi seggi visto, il caos al momento provocato dalla mancata sostituzione dei presidenti di seggio che hanno rinunciato.