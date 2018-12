il 19 dicembre

Mercoledì 19 dicembre alle 21:15 al teatro Golden in via Terrasanta, 60 a Palermo: Concerto di Natale con l’Orchestra Florulli, (una delle orchestre private più longeve) diretta da Lidio Florulli: L’Orchestra Florulli fondata nel 1997 da Lidio Florulli. Direttore di chiara fama già conosciuto dal pubblico palermitano e non solo, per ultimo lo scorso aprile riceve dal sindaco l’onorificenza della Tessera del Mosaico Palermo. L’orchestra si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti pubblici in Italia e all’estero. Il 19 Gennaio del 97 l’Orchestra si è esibita a Palermo alla presenza del capo dello stato Scalfaro e nel giugno del 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente Ciampi, ricevendo i complimenti per l’esecuzione e la scelta dei brani. Nel corso degli anni si è sempre esibita con successo di pubblico e critica, rimanendo una delle orchestre private più longeve.

Voci soliste: Serena Vitale: nata a Palermo, inizia gli studi di canto lirico come soprano nel 2009, negli anni a seguire svolge un’intensa attività come protagonista in numerose produzioni liriche. Ernesto F. Corona: laureato a pieni voti in Canto Lirico presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, si è esibito in concerti diretti da Morricone, Piovani e Florulli con cui ha svolto un’intensa attività artistica. Al violino solista Riccardo Obiso: Nato nel 2001, figlio d’arte, vincitore di numerosi primi premi in concorsi anche internazionali. Nel 2016 ha debuttato da solista al teatro Politeama di Palermo esibendosi poi per eventi musicali di prestigio, allievo alle Masterclass tenute da B. Belkin, A. Tronstiansky, S. Bernardini, M. Sciarretta e dal fratello A. Obiso. Stefania Lanzetta: Ha studiato al Conservatorio V. Bellini di palermo con il M° Panzica, diplomandosi in pianoforte e successivamente in saxofono con il M° G. Palma con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali esibendosi in varie formazioni orchestrali. Attualmente è docente di saxofono presso la scuola di primo grado C. Scianna di Bagheria. L’orchestra suonerà diversi brani della musica internazionale della tradizione natalizia, di autori come Strauss, Gruber, Adam e altri.

Presenta la serata Anna Cane.