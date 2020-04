Indagini dei carabinieri

Corsa clandestina di cavalli a Palermo nonostante il Coronavirus. La gara si è svolta lunedì mattina alle 6.30.

Un video postato su Facebook sta facendo il giro del web. Si vedono le solite scene a cui si assiste da tempo a Palermo.

Un gruppo di giovani a bordo delle moto che accerchiano il cavallo che si lancia in una folle corse da piazza Indipendenza fino alla fine di vie Ernesto Basile.

Stavolta la corsa è stata interrotta dai carabinieri che sono arrivati alla fine e che stanno indagando sulla corsa cercando di identificare anche grazie ai video quanti hanno partecipando alla gara,

Oltre alle sanzioni tutti rischiano la multa il mancato rispetto delle norme anticovid.

La corsa clandestina in via Ernesto Basile a Palermo si ripete con una certa frequenza. Prima il percorso scelto era quello di viale Regione Siciliana. Poi spesso, siccome le segnalazioni arrivavano subito alle forze dell’ordine si è scelto un altro percorso.

Una ventina gli scooter che bloccavano le auto nella strada che costeggia l’Università di Palermo. Alcuni indossavano la mascherina. Due i driver che si contendevano la gara e le scommesse che ruotano attorno a queste competizioni illegali. Due pattuglie dei carabinieri, che stavano facendo rifornimento di carburante in un distributore di via Basile, si sono lanciate all’inseguimento.

Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili. I partecipanti rischiano l’accusa di maltrattamento di animali e organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati. Ovviamente una volta trovati cavalli e scooter verranno sequestrati.

Una volta ritrovati i cavalli i veterinari dell’Asp eseguiranno controlli per accertare se gli animali siano stati dopati. Spesso, come accertato in altre indagini gli animali vengono tenuti nelle stalle nella zona di Danisinni o attorno al cimitero dei Cappuccini. Grazie ad altri video alcuni dei quali trovati non solo sui social i carabinieri sono sulle tracce degli organizzatori e dei due driver che si sono contesi la vittoria.

In passato alcune corse clandestine sono state bloccate dai carabinieri in via Ernesto Basile, a Palermo.

Qualcuno è stato anche denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali e organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati. Uno di loro è stato bloccato mentre gareggiava a bordo di un calesse contro un altro driver che in queste ore è ricercato. Gli altri due erano su un ciclomotore Honda Sh 125 che faceva da a apripista alla gara.

Cavallo, calesse e scooter sono stati sequestrati. Il motociclo era senza assicurazione.

L’animale è stato portato in una struttura autorizzata e sarà sottoposto a esami per verificare se sia stato dopato.