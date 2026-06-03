Una tragedia improvvisa e inspiegabile ha sconvolto la comunità di Palermo e il mondo accademico. Sofia Barillà, una studentessa universitaria palermitana di appena vent’anni, è deceduta improvvisamente a Caldas da Rainha, una cittadina non lontana da Lisbona, in Portogallo, dove si trovava per il programma Erasmus. La ragazza, che frequentava il corso di Design al Politecnico di Milano, si è spenta domenica sera all’interno della sua abitazione.

Il responso del medico legale

I dubbi sulle cause di una scomparsa così prematura sono stati chiariti dall’esame autoptico disposto dalle autorità locali per escludere qualsiasi altra ipotesi. I familiari hanno comunicato l’esito del riscontro con parole cariche di dolore, riferendo che il decesso è avvenuto per cause naturali a causa di un’ischemia cardiaca. Si è trattato di una morte istantanea che non le ha lasciato scampo. La ragazza aveva compiuto vent’anni lo scorso 30 aprile e, al momento del malore, si trovava in casa concentrata sui libri per preparare un esame universitario che avrebbe dovuto sostenere l’indomani mattina.

I genitori, Francesco Barillà e Silvana Venezia, insieme al fratello diciassettenne e agli altri parenti, si trovano ad affrontare un dolore inconsolabile. La coppia è volata immediatamente in Portogallo non appena appresa la notizia. Ora la famiglia attende il completamento delle procedure per il rientro della salma in Italia, che sarà gestito dall’assistenza sanitaria legata al programma Erasmus. I funerali dovrebbero essere celebrati a Palermo tra domani e sabato, molto probabilmente nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, anche se i dettagli logistici sono ancora in via di conferma.

Gli ultimi istanti e i soccorsi

La ricostruzione delle ultime ore di vita di Sofia delinea il quadro di una serata apparentemente normale. La giovane aveva appena concluso una telefonata affettuosa con la zia Fiorella quando è stata colpita dal malore improvviso. In quel momento si trovava in bagno, una circostanza che ha impedito un intervento immediato. A lanciare l’allarme sono stati i suoi coinquilini, i quali, insospettiti dal silenzio prolungato e dal fatto che la ragazza non rispondesse ai loro richiami, hanno deciso di entrare. Nonostante i soccorsi medici siano giunti sul posto nel giro di pochi minuti, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

La permanenza in Portogallo rappresentava per Sofia il coronamento di un sogno nato l’anno precedente durante una vacanza a Lisbona, una città che l’aveva affascinata a tal punto da spingerla a sceglierla come meta per i sei mesi di studio all’estero. Nelle intenzioni della studentessa, questa esperienza avrebbe dovuto arricchire il suo percorso personale e professionale, permettendole di stringere nuove amicizie internazionali.

Il ricordo della comunità e dei social

La notizia della scomparsa ha generato una profonda ondata di commozione sia a Milano che a Palermo, in particolare tra gli ex compagni del liceo classico Garibaldi, dove Sofia si era diplomata con il massimo dei voti. Oltre all’impegno nello studio, la ventenne era conosciuta per la sua bellezza, che l’aveva portata a posare occasionalmente come modella per abiti da sposa, e per la sua passione per lo sport.

Luigi Valguarnera, che è stato il suo allenatore di pallavolo per un anno, ha espresso sui canali social il proprio profondo cordoglio, definendo l’accaduto una tragedia immane. Il tecnico ha ricordato come in passato la ragazza avesse manifestato qualche lieve episodio di mancamento dovuto al caldo, precisando tuttavia che la famiglia aveva prontamente e scrupolosamente approfondito la questione sotto il profilo medico.

Nelle ore successive al dramma, i profili social si sono riempiti di messaggi di incredulità e vicinanza alla famiglia. Molti conoscenti e amici hanno manifestato il proprio smarrimento di fronte a una fatalità così ingiusta, descrivendo un senso di impotenza totale. Durante tutta la gestione di questa dolorosa vicenda, i familiari sono stati supportati passo dopo passo dal personale dell’ambasciata italiana e del consolato, che hanno facilitato i contatti con le istituzioni portoghesi.