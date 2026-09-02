Mondello, tre giorni di musica e memoria

Si è chiusa ieri sera, con una partecipazione di pubblico superiore alle aspettative, la terza edizione del Festival del Golfo di Mondello, la rassegna ideata da Vincenzo Montanelli e diretta da Angelo Butera che dal 28 al 30 agosto ha animato l’area pedonale compresa tra La Sirenetta e le Terrazze, nei pressi del commissariato di Polizia. Tre giorni di appuntamenti gratuiti, tra musica, memoria e momenti di comunità, che hanno richiamato cittadini, famiglie e numerosi turisti presenti nella borgata marinara.

Mondello punto di riferimento per il turismo e la vita cittadina

Il festival ha proposto un viaggio nella Palermo degli anni Settanta, riletta attraverso il legame storico e culturale con Mondello, confermando la vocazione della località come punto di riferimento per il turismo e per la vita cittadina. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Antonio Rini e Alessandro Anello e del dirigente Gaspare Simeti, ha registrato il tutto esaurito, così come gli appuntamenti all’alba e al tramonto che hanno caratterizzato l’intera programmazione.

I momenti piu’ apprezzati

Tra i momenti più apprezzati, l’omaggio di Francesco Buzzurro a Irio De Paula e alla storia del Brass Group, i risvegli musicali in riva al mare guidati dai duo Giuliana Di Liberto–Roberto Macrì e Giuseppe Milici–Aky Spadaro, e il racconto nostalgia su Mondello curato da Mario Caminita, Angelo Scuderi e Landolina. Il gran finale orchestrale, diretto da Antonio Zarcone, ha chiuso la rassegna con un lungo applauso del pubblico. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Ignazio Florio con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

Già fissata la prossima edizione

Soddisfatto l’ideatore Vincenzo Montanelli, che ha sottolineato la crescita qualitativa del pubblico e degli appuntamenti: «Abbiamo registrato una partecipazione importante, anche all’alba, con presenze numerose e attente. L’amministrazione ci ha dato fiducia per il terzo anno e il quarto si prospetta ancora più ricco, con appuntamenti internazionali». La prossima edizione è già fissata: dal 29 luglio al 1° agosto 2027, con quattro eventi al tramonto e tre all’alba, e sarà presentata ufficialmente alla Borsa Internazionale del Turismo.