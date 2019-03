L'iniziativa

Al centro commerciale Conca D’Oro arriva il “Flag Football”. Occasione da non perdere per appassionati e curiosi che potranno osservare da vicino un’esibizione della squadra dei “Royal Eagles Palermo”.

Domenica, 31 marzo, dalle 16 in piazza Eventi, le formazioni scenderanno in campo per uno scrimmage dimostrativo tra attacco e difesa. Il “Flag Football” ha le stesse regole del football americano, ma non esistono placcaggi e l’azione si interrompe quando viene strappata la bandierina legata ai fianchi di chi ha in mano la palla.

Dopo l’incontro dimostrativo, organizzato per l’occasione, tutti i giocatori e i coach saranno a disposizione di chi vorrà provare questo sport. La disciplina è adatta a tutti: uomini e donne, dai 10 ai 50 anni di età.