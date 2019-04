Le ordinanze della Polizia Municipale

La Polizia Municipale rende noti i provvedimenti che limiteranno la circolazione veicolare in occasione del “Giro di Sicilia” previsto per giovedì 4 aprile.

Nel ricordare l’apposizione dei divieti di sosta a partire dalle 7 di mercoledì 3 aprile stabiliti con l’ordinanza n. 377, si comunica che è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 410, che sospende la Zona a Traffico limitato per la giornata di giovedì 4 aprile e che dispone la chiusura della circolazione veicolare al Foro Italico a partire dalle 6 e sull’asse Messina Marine a partire dalle 14.

Considerate le limitazioni alla circolazione veicolare che coinvolgono assi di scorrimento cardini della città, si invita la collettività ad un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso del mezzo pubblico e di veicoli a due ruote e si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

– In alternativa all’asse Messina Marine saranno percorribili l’asse via Sperone/corso dei Mille oppure via Messina Montagne;

– In alternativa al transito lungo il Foro Italico saranno percorribili via Roma (dove sarà sospesa la ZTL), oppure a monte l’asse Terrasanta/Cusmano.

Entrata/Uscita Porto

Durante la chiusura di via Messina Marine i mezzi sbarcati al porto saranno convogliati in un percorso obbligato in direzione via Montepellegrino, per poi passare per via Imperatore Federico, viale del Fante, via De Gasperi, via Ausonia, via Belgio, viale Regione Siciliana. I conducenti dei mezzi provenienti da Catania verso l’imbarco percorreranno l’autostrada A19 e viale Regione Siciliana uscita via Belgio, viale Strasburgo, via A. De Gasperi, via A. Cassarà, viale del Fante, piazza Leoni, via Imp. Federico; via A. Sadat; piazza G.le Cascino; via Montepellegrino; piazza A. Caponnetto; Piano dell’Ucciardone; piazza della Pace; via F. Crispi; piazza XIII Vittime; via F.sco Crispi; ingresso porto.

In dettaglio l’ordinanza n. 410 prevede:

– La chiusura al transito veicolare delle seguenti vie e/o Piazze interessate dalla manifestazione sportiva “giro di Sicilia 2019”, dalle ore 06,00 alle ore 21,00 del 04/04/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, delle seguenti strade e/o Piazze: Foro Umberto I (intero tratto compreso le corsie laterali); via Cala (tratto dalla via porto Salvo esclusa al Foro Umberto I); piazzetta S. Spirito (intera piazza); Salita Mura Delle Cattive (intero tratto); via G. Romano (tratto compreso tra il Foro Umberto I e Porta dei Greci); via Lincoln (tratto compreso tra il Foro Umberto I e Corso dei Mille; è consentita la svolta a sx per i veicoli provenienti da via Archirafi); piazza V. Tumminello (intera Piazza); via Tiro a Segno (intero Tratto); via Ponte Di Mare (intero tratto e compreso corsia laterale in prossimità di piazza V. Tumminello); via Messina Marine (tratto dal Foro Italico fino a via Salvatore Cappello; la circolazione nel restante tratto di via Messina Marine con direzione Foro Italico sarà deviata su via S. Cappello); via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il Foro Umberto I e via Porto Salvo); via Butera (tratto compreso tra la piazzetta Santo Spirito e la piazzetta A. Pasqualino; nel rimanente tratto della via Butera si istituisce il doppio senso alternato opportunamente disciplinato dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento);

– La chiusura al transito veicolare dalle 14 alle 21 del 04/04/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, di Via Messina Marine (tratto dalla via Salvatore Cappello fino al confine con il Comune di Villabate).

– Dalle ore 06,00 alle ore 21,00 del 04/04/2019 saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

In Via F.sco Crispi il sottovia sarà chiuso in direzione Cala;

A piazza XIII Vittime sarà inibita la circolazione veicolare in direzione Cala;

In Via Porto Salvo /Via Vittorio Emanuele sarà inibita la circolazione veicolare in direzione mare.

Per il giorno 4 Aprile 2019, verrà sospesa l’O.D. n.485 del 31/03/2017 “Zona a Traffico Limitato Centrale”/Avvio “ZTL1”.

L’Accesso all’Ospedale Buccheri La Ferla avverrà dall’ingresso ubicato in via Giovanni Corrao per cui sarà fatto rispettare il provvedimento di divieto di sosta ambo i lati vigente nella stessa via;

Il Traffico Pesante in transito sulla A19/E90 ( CT/ME ) e diretto al Porto dovrà nelle ore di chiusura di Via M. Marine proseguire secondo l’itinerario Viale Regione Siciliana uscita Belgio, viale Strasburgo, via A. De Gasperi, via A. Cassarà, viale del Fante, piazza Leoni, via Imp. Federico; via A. Sadat; piazza G.le Cascino; via Montepellegrino; piazza A. Caponnetto; Piano dell’Ucciardone; piazza della Pace; via F. Crispi; piazza XIII Vittime; via Francesco Crispi; ingresso porto.