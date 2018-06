Distribuzione a partire da domani

Da domani il quotidiano ‘il Manifesto’ torna nelle edicole in Sicilia e in Sardegna dopo anni di assenza

“Sono molti anni, ormai quasi quattro, che siamo fuori, nostro malgrado, dalle edicole della Sicilia e della Sardegna – si legge in una nota del ‘il Manifesto – Una lontananza sofferta che abbiamo sempre subìto. Di fronte alla quale non ci siamo mai rassegnati, troppo forti i legami con queste isole così vicine e mai lontane. Ma noi non molliamo. Non abbiamo mai mollato”.

“Per questo, dal 5 giugno – prosegue la nota – abbiamo deciso di ‘investire’ sui nostri lettori e di tornare nelle isole, con due centri stampa dedicati che ci consentiranno di arrivare in tutte le edicole. Sono tempi difficili ma pieni di interesse. Il Manifesto c’è e ci deve essere. Sempre di più. La parola ora passa a voi, cari lettori”.