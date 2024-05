L’Isola al nono posto per importo erogato

Kìron Partner SpA (Gruppo Tecnocasa) ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel quarto trimestre 2023. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Marzo 2024.

Italia

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 10.822,1 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -15,8%, per un controvalore di -2.032,5 milioni di euro. La fotografia indica ancora un ridimensionamento nell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del terzo trimestre 2023 (quando la variazione è stata pari a -24,7%) sia del secondo trimestre 2023 (-33,3%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 41.240,8 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -25,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sicilia

Le famiglie siciliane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 426,5 milioni di euro, che collocano la regione al 9° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 3,94%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -13,0%, per un controvalore di -63,9 milioni di euro. Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi dell’intero anno solare 2023, la regione Sicilia mostra una variazione negativa pari a -20,2%, per un controvalore di -432,0 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.708,3 mln di euro, volumi che rappresentano il 4,14% del totale nazionale.

Province della Sicilia

Nel quarto trimestre 2023 le province della Sicilia hanno evidenziato il seguente andamento. La provincia di Agrigento ha erogato volumi per 16,8 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -29,2%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 71,4 mln di euro, pari a -28,3%. A Caltanissetta sono stati erogati volumi per 11,9 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a -15,6%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 49,4 mln di euro (-31,7%). La provincia di Catania ha erogato volumi per 130,0 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -8,1%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 513,9 mln di euro, corrispondenti a -13,5%. In provincia di Enna i volumi erogati sono stati 6,2 mln di euro, con una variazione pari a -18,1%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 24,5 mln di euro, (-28,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). In provincia di Messina sono stati erogati volumi per 46,1 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a -18,7%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 189,9 mln di euro e la variazione -23,9%. Palermo ha erogato volumi per 124,5 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -11,0%. Questi dodici mesi hanno evidenziato volumi per 500,3 mln di euro e una variazione pari a -21,7%. La provincia di Ragusa ha erogato volumi per 23,8 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a – 20,4%. L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 96,5 mln di euro, con una variazione di -28,0%. A Siracusa sono stati erogati volumi per 38,5 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è risultata essere pari a -14,1%. I quattro trimestri passati, invece, hanno visto un totale 149,4 mln di euro (-15,6%). La provincia di Trapani ha erogato volumi per 28,8 mln di euro, facendo registrare una variazione pari a -10,8% nel trimestre. Andando indietro di un anno sono stati erogati 112,9 mln di euro (-19,1% rispetto all’anno scorso).

Importo medio di mutuo – Sicilia

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, Kìron Partner SpA ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato. Nel quarto trimestre 2023 in Sicilia si è registrato un importo medio di mutuo pari a 99.608 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 102.115 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 13% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.

Conclusioni

A livello nazionale l’indagine condotta dalla BCE a gennaio 2024 riflette un aumento del numero di famiglie a basso reddito che lamentano difficoltà nel soddisfare i pagamenti del mutuo; questo dato è influenzato principalmente dalla crescita delle rate dei mutui causate dall’aumento dei tassi di interesse. È ragionevole ipotizzare un effetto “onda” riguardo al disagio delle famiglie a basso reddito che si trascina dagli scorsi mesi e che crea minor serenità su questo campione. I tassi sui nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni hanno registrato una modesta riduzione, collocandosi al 4,31% a febbraio 2024, rispetto al 4,38% di gennaio (il tasso preso fa riferimento al TAEG e quindi al tasso comprensivo di tutte le spese).