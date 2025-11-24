Intimidazioni a cinque bar e ristoranti a Sferracavallo. I titolari hanno trovato aprendo gli esercizi commerciali una bottiglia di benzina davanti alla saracinesca. Tra loro il bar del Golfo, trattoria Temptation, il ristorante il Gracale, il Delfino e il tabacchi.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e della scientifica che stanno facendo i rilievi e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Pare che si vedono arrivare alcuni giovani a bordo di un’auto con il volto coperto da un cappuccio e con i sacchetti pieni di bottiglie di benzina che vengono lasciate davanti le saracinesche dei negozi.

Tutto sarebbe avvenuto verso l’una di notte. Una serie di intimidazioni che in serie e in questo modo non si registravano da tempo. Alla luce di quanto successo pare possa essere collegato anche l’incendio avvenuto sempre questa notte al rimessaggio a Isola delle Femmine.

Undici imbarcazioni in fiamme a Isola delle Femmine, indagano i carabinieri

Un incendio la scorsa notte ha danneggiato undici imbarcazioni nella rimessaggio della Icon Marine srl di Isola delle Femmine (Palermo).

I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l’incendio e limitare i danni.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.