Il colonnello Sebastiano Arena si è presentato alla stampa

Da alcuni giorni comanda uno dei più vasti territori della Sicilia: il gruppo di Monreale dei carabinieri. Oggi il colonnello Sebastiano Arena, 45 anni, nuovo comandante si è presentato alla stampa.

Il passaggio di testimone è avvenuto qualche giorno fa con il colonnello Luigi De Simone, al quale è andato uno dei primi pensieri di stima, così come al comandante provinciale, generale Arturo Guarino.

Di lontane origini siciliane, ma romano di provenienza, il colonnello Arena, una laurea in Giurisprudenza, si presenta a Monreale con un cursus honorum di tutto rispetto, con una lunga trafila che va da dall’accademia di Modena, alla scuola ufficiali dell’Arma, passando per il reparto Paracadusti Tuscania, al Nucleo Operativo “Casilina” della capitale, quindi la compagnia di Assisi, quella di Roma Ostia, per passare, infine, al Comando Generale dell’Arma.

Un notevole bagaglio di qualità, pertanto, per il quale è stato scelto per prendere il Comando del Gruppo Monreale, che insiste su dei luoghi che hanno fatto la storia dell’Arma, come gli stesso ha osservato.

“Sono certo che sarà un’esperienza professionale affascinante – ha aggiunto – in una terra, la Sicilia, che arricchisce e dove c’è tanto senso di appartenenza”.

“Per quanto riguarda l’emergenza Covid già presente in alcuni comuni nel palermitano – ha aggiunto il colonnello – i nostri militari cercheranno di fare comprendere come sia importante rispettare le ordinanze emesse e tutte le norme per cercare di ridurre i contagi”.

Tra i suoi primi compiti quello di conoscere nel dettaglio il territorio, fatto di ben 57 stazioni carabinieri, incontrando pure (lo ha già fatto a Monreale) tutte le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio che sta sotto la sua giurisdizione.