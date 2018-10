Vincono i rosanero al Vial del Mare: il posticipo domenicale tra Lecce e Palermo finisce 1 – 2. Ottimo risultato per Stellone che dimostra grande coraggio schierando a un certo punto due trequartisti e due punte.

LECCE – PALERMO: LE PAGELLE DI BLOGSICILIA

Il Lecce comincia forte l’incontro dando qualche noia alla retroguardia palermitana. Dopo i primi minuti di assestamento, reagisce la squadra di Stellone che con Mazzotta va in un paio di occasioni vicina al gol. E’ questione di minuti ed è Nestorovski a portare in vantaggio il Palermo con un sinistro chirurgico.

Il Lecce però non molla e dopo un paio di buoni interventi, Brignoli si deve arrendere (non senza colpe) al destro al volo di Tabanelli. Il tiro è insidioso anche se un po’ lento, ma effettivamente il portiere ex Benevento ha la visuale ostruita da un paio di suoi difensori.

Nella ripresa i ritmi sono nettamente più bassi e le due squadra non riescono a sfondare. Il tecnico del Palermo prova a mescolare le carte sostituendo Mazzotta e Moreo, ma i rosanero non riescono a dare qualità alle manovre offensive.

La mossa decisiva però è dietro l’angolo: entra Puscas per Rispoli, Palermo a trazione anteriore e gol vittoria proprio dell’ex Novara Continua dunque il momento di grazia per la punta rumena. Il Palermo adesso può godersi il secondo posto in classifica, con una partita in meno.

ECCO IL TABELLINO:

LECCE – PALERMO: 1 – 2 Marcatori: 29′ p.t. Nestorovski (P); 37′ p.t. Tabanelli (L); 40′ s.t. Puscas (P)

