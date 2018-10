Disfatta per i ragazzi di mister Scurto a Roma: i giovani rosanero perdono 5 – 0 contro i giallorossi, apparsi nettamente più forti e organizzati. A decidere l’incontro sono le reti di Riccardi, Celar (2 gol), Semeraro e Marcucci

Per i palermitani si tratta della seconda sconfitta in campionato dopo la disfatta di Bergamo, altrettanto pesante: il Palermo infatti perse ancora una volta 5 – 0. Cannavò e compagni restano a quota nove punti sui quindici a disposizione. Ad attendere i rosanero alla prossima giornata ci sarà il Milan di Alessandro Lupi che non naviga in posizione tranquille.

L’incontro si disputerà sabato 27 ottobre alle ore 13:00 presso il “Pasqualino” di Carini, che quest’anno è sede delle partite della giovane formazione rosanero. L’allenatore Scurto può comunque dirsi soddisfatto dell’inizio di stagione dei suoi ragazzi, visto che l’obiettivo principale della compagine rosanero è il mantenimento della categoria.

