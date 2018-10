Parla Moris Carrozzieri. Difensore del Palermo degli anni d’oro con Sabatini direttore sportivo e Miccoli e Pastore che incantavano in campo. Carrozzieri è un doppio ex della sfida di domenica sera tra i rosanero e il Lecce. Proprio l’ex difensore, a BlogSicilia.it ha detto: “Palermo e Lecce sono due belle squadre che stanno facendo bene in questo inizio di stagione. Entrambe sono in un momento davvero positivo”.

LECCE – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sui due allenatori: “Liverani? Beh con Fabio c’è amicizia, è stato un compagno eccezionale. Come giocatore era fantastico e come allenatore si sta confermando, sta facendo davvero bene. Per quanto riguarda Stellone – ha detto Carrozzieri – penso che si possa essere soddisfati. E’ un bravo allenatore, non dimentichiamoci cosa fece a Frosinone. Merita diversi complimenti”.

Su quale sia il suo ricordo più bello nell’esperienza a Palermo, Carrozzieri non ha dubbi: “La finale di Coppa Italia senza dubbio, anche se rimpiango il risultato. Poi metto la vittoria 3 – 1 al Barbera con il Milan: non la dimenticherò mai. Ma quell’anno battemmo anche la Juventus a Torino, fu un’annata strepitosa. Quelli erano gli anni d’oro del Palermo, merito di un direttore super come Sabatini”.

“Qualche aneddoto con Liverani? Fabio era un vero e proprio giocherellone nello spogliatoio, proprio come me. Con tutti i nostri compagni ci divertivamo tantissimo, eravamo un gruppo molto unito”.

