Domenica alle ore 21:00 il Palermo farà visita al Lecce allo stadio “Via del Mare”. Stellone in questi ultimi allenamenti scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione, che comunque sarà molto simile se non uguale, a quella che ha battuto 1 – 0 il Crotone al “Barbera”.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Puscas, Nestorovski.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Bovo, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; La Mantia, Palombi.

DIFESA: Stellone conferma i 4 difensori che hanno ben tenuto la retroguardia nella sfida casalinga contro il Crotone. Nonostante il recupero di Rispoli e la disponibilità di Struna, il tecnico romano da fiducia rispettivamente a Salvi e Bellusci.

CENTROCAMPO: Anche in mezzo al campo nessuna novità: Chochev è ancora alle prese con un problema alla caviglia che lo tiene fuori dai giochi. Scelte dunque quasi obbligate per Stellone. In rampa di lancio Haas: la mezz’ala svizzera potrà trarre giovamento dal cambiamento di modulo. Sulla trequarti, Trajkovski ancora in netto vantaggio su Falletti.

ATTACCO: Il marchio di fabbrica di Stellone è chiaro: si va per le due punte. Nestorovski è sicuro di una maglia da titolare, così come Puscas. Per l’attaccante rumeno poteva sorgere qualche dubbio per via della pessima prestazione contro il Crotone, ma i gol appena siglati con l’under 21 del suo paese (Romania), non sono rimasti inosservati. Moreo dovrà ancora aspettare. Lo Faso resterà fuori dal match: ieri in allenamento solo lavoro differenziato.

