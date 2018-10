Davanti a poco più di seimila spettatori (6011 secondo i dati ufficiali) il Palermo batte di misura il Crotone grazie ad un gol di Nestorovsky maturato negli ultimi minuti dopo un incontro di impegno ma non esaltante da parte dei padroni di casa.

La rete che risolve l’incontro arriva all’86’ quando forse la squadra e i tifosi cominciavano a non crederci più. Va iscritto fra i meriti dei rosanero l’averci provato per tutti il secondo tempo anche se in modo mai veramente pericoloso per gli ospiti. Numerosi i tentativi soprattutto dal ’70 in poi. Il Crotone, che fino al ’68 era sembrato reattivo, negli ultimi 20′ minuti sembrava tirare i remi in barca forse per stanchezza.

La rete giunta in extremis permette a Stellone di inaugurare ils uo nuovo corso sulla panchina del Palermo con una vittoria anche se il suo Palermo, sceso in campo con un modulo molto offensivo, sembra ancora da registrare.

Stellone per il debutto sceglie il 4-3-1-2 con Puscas e Nestorovski in attacco e Trajkovski sulla trequarti. Giovanni Stroppa conferma il 3-4-1-2 schierato dl Crotone contro il Brescia con Stoian a sostegno di Budimir e Nalini. Quest’ultimo dopo mezzora di gioco è costretto a lasciare il campo per una brutta ferita al ginocchio sinistro.

Il primo tempo va in archivio sullo 0-0, senza grosse emozioni. Nel secondo tempo Stellone prova a forzare la situazione sostituendo un centrocampista, Haas, con un esterno, Rispoli. Al 41′ passa in vantaggio il Palermo con Jajalo che serve in verticale Nestorovski, il capitano entra in area sul fronte sinistro dell’attacco, rientra sul destro e mette il pallone in porta sul palo più lontano. E i seimila del Barbera possono festeggiare

foto dal sito ufficiale Palermocalcio.it