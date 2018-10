Vittoria pesantissima per il Palermo: Nestorovski e compagni vincono 0 – 3 in casa del Carpi e si avvicina alla vetta della classifica (perde il Verona e pareggia il Pescara). Passa subito in vantaggio la squadra di Stellone grazie a una bella giocata di Falletti, bravo a freddare Colombi.

Il primo tempo è a senso unico e il Carpi non riesce a trovare le contromisure ai movimenti dei rosanero. Come se non bastasse, all’ultimo minuto della prima frazione di gioco viene espulso Pezzi, per una doppia ammonizione (piuttosto ingenuo il giocatore del Carpi).

Nella ripresa gli uomini di Castori sembrano molto più convinti e vanno vicini al pareggio grazie a un colpo di testa di Buongiorno. L’occasione subita è la scossa per il Palermo che riprende in mano le redini del gioca e raddoppia con Jajalo: tiro di Nesto, Colombi respinge corto e il centrocampista bosniaco mette in porta senza troppi affanni.

I siciliani non sono sazi e nonostante l’espulsione di Rispoli, reo di aver dato un pestone sul ventre a Di Noia, trovano anche il terzo gol. Azione da grande centravanti per Moreo che dentro l’area, non cede al demone dell’egoismo (classico di una punta) e serve Nestorovski che fa la cosa più semplice del mondo: toccare la palla e metterla in rete.

Tre punti d’oro, che valgono a Stellone la terza vittoria in quattro partite dal suo avvento. Una scossa c’è stata ed è evidente. Il Palermo, adesso, è una squadra che ama imporsi anche in trasferta e il possesso palla è mirato a una rapida verticalizzazione. Un cambiamento drastico rispetto alla gestione Tedino, che sta portando e continuerà a portare punti preziosi.

ECCO IL TABELLINO:

CARPI – PALERMO: 0 – 3 Marcatori: 5′ p.t. Falletti (P); 16′ s.t. Jajalo (P); 29′ s.t. Nestorovski (P)