I rosanero tornano alla vittoria in casa contro un Ascoli volenteroso ma poco brillante. Un 3 – 0 convincente. Stellone conferma la striscia di risultati utili consecutivi che regala al Palermo il primato assoluto in classifica. Ottima prestazione, un cambio di modulo che ha pagato e un Moreo in condizione sempre più smagliante.

Falletti e Trajkovski ottimi nel sostenere la punta, accentrati anzichè allargati sulla fascia rendono molto meglio. Buona prova anche per Chochev e Jajalo. Da rivedere Haas. In difesa niente di particolare da registrare, soprattuto per la pochezza dell’Ascoli.

Il primo tempo è quasi del tutto un monologo rosanero: Palermo vicinissimo al vantaggio in un paio di occasioni con Trajkovski e Falletti. Haas sbaglia un gol facile su bella triangolazione con Moreo e Trajkovski. Il vantaggio siciliano arriva grazie a un clamoroso autogol del portiere ascolano Perucchini che su pressing di Moreo si butta la palla in porta.

Per l’Ascoli poche occasioni da registrare, soprattutto un gol sbagliato su errore in uscita di Brignoli.

Nel secondo tempo qualche disattenzione difensiva che fa spaventare il pubblico. Il Palermo comunque porta a casa un match ostico e fondamentale. Chiude il match Chochev con un bel sinistro calciato sul secondo palo. A mettere la ciliegina sulla torta è Szyminski che sfrutta una palla vagante in area di rigore. Stellone può assolutamente essere soddisfatto sia del cambio di modulo che dell’atteggiamento voglioso della squadra che non si è fatta distrarre dalle vicende societarie.