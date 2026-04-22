La Procura della Repubblica di Palermo a quattro nuovi aggiunti. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura a ratificato le proposte della quinta commissione.
I nuovi vice del procuratore Maurizio de Lucia sono Francesca Mazzocco, Caterina Malagoli (attualmente sostituiti procuratori della Dda di Palermo), Francesco Del Bene (sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia) e Carlo Marzella (sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo).
I quattro nuovi aggiunti vanno a completare l’organigramma di cui fanno già parte Vito Di Giorgio, Laura Vaccaro e Massimo Palmeri. Ora tocca al procuratore De Lucia distribuire le deleghe.
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