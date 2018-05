poco memoria e molta polemica costruita a tavolino

Una polemica per ogni giorno della memoria ci vuole. Di cosa ci dovremmo riempire la bocca, altrimenti. E puntualmente, costruita ad arte da chi è sceso da casa questa mattina alla ricerca di qualcosa su cui scrivere che non fosse la memoria di Giovanni Falcone (purtroppo le celebrazioni non interessano più nessuno), è arrivata.

La polemiche delle ‘falconiadi’ 2018 l’ha fornita a certi cronisti d’avanguardia (quelli bravi) il Presidente della camera Roberto Fico. Mentre viene suonato l’Inno di Mameli, il presidente resta con le mani in tasca accanto al sindaco Orlando che si porta la mano al cuore, ai militari che ascoltano mostrando un saluto militare e così via.

Una caduta di stile istituzionale, certamente, ma sarà così grave da montarci sopra una intera giornata di polemiche? Ebbene sì. Peraltro è grillino quindi è anche facile far polemica. Ma in verità a chi interessa dove tenesse le mani Roberto Fico durante l’esecuzione dell’Inno? Non è mille volte più interessante sentire cosa ha detto a margine ribadendo che qualsiasi Governo e qualsiasi Parlamento deve avere come priorità assoluta la lotta alla mafia?

Certo anche quest’ultima è una ovvietà ma dopo le polemiche sugli scarsi riferimenti nel contratto di Governo proprio alla lotta alla mafia anche questa ovvietà dovrebbe fare notizia.

Invece no, su tutti i giornali, nazionali e non, campeggiano le mani in tasca del Presidente Fico. Sono proprio queste polemiche sterili e inutili, costruite cercando la scusa che puntualmente il politico di turno ci offre, a rendere i giornalisti meno credibili quando poi, magari, scoprono le magagne, i curricula falsificati (e di casi ce ne sono a bizzeffe nell’ultimo decennio) e chissà cos’altro.

In quel momento, quando ricopri davvero il ruolo di sentinella della democrazia, qualcuno col dente avvelenato si ricorderà di quando la polemica l’hai costruita a tavolino sul nulla.

Ma che importa? il click è servito con buona pace della vera mission dell’informazione ma anche e soprattutto del cervello di tanti, troppi che il click lo danno solo a questo genere di idiozie: cervelli all’ammasso che al banco salumi dell’informazione italiana vengono sempre serviti per primi e riveriti.