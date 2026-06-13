Sabato 13 giugno una giornata che passerà alla storia del Ct Palermo presieduto da Alessandro Lazzaro. In occasione delle celebrazioni per il Centenario del club di viale del Fante e nello specifico dell’inaugurazione della “Mostra Cento Volte Tennis 1926-2026”, il presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella ha visitato in anteprima la mostra allestita nel Salone, curata da Pietro Airoldi e Laura Barreca, insieme al presidente della Regione Renato Schifani e al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

A fare gli onori di casa il massimo dirigente del Circolo, Alessandro Lazzaro che ha omaggiato il presidente della Repubblica della tessera di Socio Onorario.

Il dono al Presidente

Subito dopo, al capo dello Stato, è stata donata da parte della giovanissima atleta del Ct Palermo Bianca Pantaleo una maglia bianca con il logo del Centenario. Mattarella, dopo essere stato accolto dagli applausi dei bambini della Scuola Tennis e dei ragazzi dell’agonistica, ha preso posto nell’area adiacente la rotonda dove si è svolta la cerimonia moderata dalla giornalista Elvira Terranova.

A prendere la parola, oltre al presidente Lazzaro, anche il sindaco Lagalla, il presidente della Regione Schifani e il vicepresidente nazionale Fitp, Isidoro Alvisi i quali si sono complimentati per questo storico traguardo e per la bellezza e la cura con cui è tenuto il glorioso club di viale del Fante che vanta due squadre in serie A1 e che tra settembre e ottobre vedrà anche la disputa del Trofeo Antonino Mercadante insieme al quale ci sarà una prova Itf juniores di tennis in carrozzina. Ma non solo, come svela il massimo dirigente del Ct Palermo.

“Siamo molto contenti di annunciare – ha detto Lazzaro davanti a circa 500 persone tra autorità, stampa e soci del Circolo – di comunicare che ci sarà a settembre un torneo di tennis wheelchair e dal 5° ottobre, a distanza di 20 anni dall’ultima edizione degli Internazionali di Sicilia, la disputa dei 53° Internazionali di Sicilia valevoli per il Circuito Challenger categoria 50. Siamo certi che assisteremo a tennis di ottimo livello. Era una promessa che avevamo fatto e sono felice di annunciarlo oggi davanti al presidente Mattarella che ringrazio vivamente per essere qui”.

La mostra 100 volte tennis 1926 -2026 sarà inaugurata ai soci del Ct Palermo alle 18.30































Il Presidente Schifani: “Accanto al circolo del tennis per favorire il ritorno dei grandi evcenti”

“La Regione Siciliana sarà accanto agli sforzi del Circolo Tennis Palermo per favorirne il ritorno nei grandi circuiti internazionali. Lo faremo con convinzione, anche grazie ai risultati raggiunti sul piano finanziario che oggi ci consentono di sostenere con maggiore forza iniziative strategiche per il territorio” ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo al Circolo Tennis Palermo in occasione della cerimonia per i 100 anni dalla fondazione.

“Lo sport significa rispetto delle regole, educazione e legalità – ha aggiunto il governatore -. Per questo abbiamo voluto finanziare misure che consentano ai giovani provenienti da famiglie con minori possibilità economiche di accedere alle attività sportive. È un investimento sociale che aiuta a sottrarre i ragazzi alla strada e ai rischi della devianza, offrendo loro opportunità di crescita umana e formativa”.

Schifani ha infine ricordato che la Sicilia sta attraversando una fase positiva, certificata dai recenti riconoscimenti ottenuti sul fronte economico e finanziario, a cominciare dalla ulteriore conferma di miglioramento dell’affidabilità finanziaria della Regione, certificata stamattina anche dall’agenzia internazionale di rating Fitch.

“I risultati raggiunti nel risanamento dei conti e nella crescita dell’Isola – ha detto – i incoraggiano a proseguire su questa strada, investendo sempre di più in settori strategici come lo sport, che rappresenta un fattore di sviluppo e coesione sociale”.