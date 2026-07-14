Sicily Beer Fest: dal 17 al 19 luglio a Terrasini tre giorni dedicati alla birra artigianale e allo street food siciliano A Villa a Mare, dalle ore 18.00, degustazioni, musica dal vivo e intrattenimento per bambini per valorizzare le piccole imprese enogastronomiche dell’Isola Da venerdì 17 a domenica 19 luglio Villa a Mare, a Terrasini, ospita il Sicily Beer Fest, tre serate – a partire dalle ore 18.00 – dedicate alla birra artigianale, allo street food e alle eccellenze enogastronomiche siciliane. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Baz’Art Sicilia con il patrocinio del Comune di Terrasini e con il contributo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare le piccole realtà imprenditoriali siciliane del settore enogastronomico, offrendo loro una vetrina d’eccezione nel cuore dell’estate.

Protagoniste dei tre giorni saranno sei realtà brassicole siciliane – ‘Nabirrah, Porta Carbone, Bruno Ribadi, T21, Rooswelt86 e Birra dei Mari – tra birrifici e beer firm, ovvero quei produttori che creano le proprie ricette affidandone la produzione agli impianti di birrifici partner: una formula che consente a tanti giovani mastri birrai di dare vita a birre originali e di qualità. Oltre 20 gli stili di birra in degustazione, insieme alle bibite artigianali locali per un’alternativa analcolica tutta siciliana. Ad accompagnare le degustazioni, il meglio dello street food della nostra tradizione: panino con la milza, panelle e cazzilli, pulled pork, panino con salsiccia, smash burger, polpette equine, crostini, arancinette e, per il dolce, granita siciliana artigianale, gelato artigianale, cassatelle, sfince e cannoli. Grande attenzione, poi, alle intolleranze e alla celiachia. Accanto alle birre gluten free del progetto solidale di T21, saranno disponibili senza glutine anche le birre in bottiglia di Birra dei Mari, la Talia di Porta Carbone e la blanche di Bruno Ribadi; sul fronte del cibo si potranno gustare gluten free il pulled pork, lo smash burger e le polpette equine in piattino, oltre a panelle e crocchette, mentre le granite di Messer Granita e il gelato di CLIICE sono senza glutine né lattosio.

Il programma Si parte venerdì 17 luglio alle ore 18.00 con l’apertura del villaggio enogastronomico e dei banchi degustazione; alle 18.30 il taglio del nastro, con organizzazione, ospiti e autorità che racconteranno il festival, alle 19.00 il truccabimbi, con prenotazione obbligatoria, e alle 21.30 il concerto live degli Sugar, pronto a coinvolgere il pubblico di tutte le età; a seguire, da mezzanotte, musica in filodiffusione fino alla chiusura. Sabato 18 luglio la giornata si apre alle 17.00 con la visita guidata allo stabilimento Bruno Ribadi, su prenotazione obbligatoria; alle 18.00 l’apertura del villaggio e, alle 18.30 e alle 19.00, i due appuntamenti con lo show cooking – in inglese e in italiano – in cui Francesca svelerà i segreti del cannolo siciliano, prima di una serata all’insegna della musica in filodiffusione.

Gran finale domenica 19 luglio: alle 17.00 nuova visita guidata al birrificio Bruno Ribadi, alle 18.00 l’apertura del villaggio, alle 18.30 il truccabimbi e alle 19.00 “Le birre del Festival”, la cerimonia di riconoscimento alle migliori birre della manifestazione; alle 21.30 il concerto live dei Groovy Kind e, dalle 23.30, lo “svuotafusti” a prezzi incredibili per brindare alla chiusura del festival. Il Sicily Beer Fest si propone così come un appuntamento pensato per tutta la famiglia, dove il gusto incontra la musica e il divertimento, e dove i produttori siciliani diventano protagonisti di un racconto fatto di qualità, territorio e tradizione.

Sicily Beer Fest – Villa a Mare, Terrasini (PA) 17–19 luglio 2026, dalle ore 18.00 Ingresso libero, consumazioni facoltative Info e prenotazioni: www.sicilybeerfest.it +39 347 7017847 (solo messaggi WhatsApp) #SicilyBeerFest Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura.



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