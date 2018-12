Orlando sindaco della città di Palermo ha espresso alcune perplessità riguardo la vicenda della cessione del Palermo ai fantomatici inglesi: “Ovviamente come tutti i tifosi siamo soddisfatti per i risultati sportivi della squadra in questo inizio di campionato, ma per quanto riguarda la vendita della società non posso che manifestare perplessità e ribadire che fino ad oggi non ho incontranto nessuno”.

“Tantomeno c’è stato qualcuno che ha chiesto ufficialmente di incontrare ufficialmente il sindaco della città presentandosi come legittimo proprietario del Palermo. Ovviamente quando ci sarà qualche soggetto che si presenterà come proprietario sarò pronto ad incontrarlo”.

“In questo momento però vi è una mancanza di chiarezza per cui ho chiesto che la FIGC e la lega seguano la vicenda con molta attenzione”.

Dubbi, incertezze, confusione. Le stesse sensazioni provate in questi giorni dai tifosi le sta vivendo il sindaco della nostra città, che legittimamente, si aspettava di incontrare qualcuno. La mancanza di volontà di un meeting con il primo cittadino pone sempre più perplessità, sempre che ce ne fosse ancora bisogno.