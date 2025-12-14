— Il centro storico del paese si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al presepe vivente “Il sogno di Maria”, organizzato dall’associazione La Fabbrica dei Sogni con il patrocinio del Comune di Belmonte Mezzagno.

L’evento, scritto e diretto dal maestro Rocco Chinnici, andrà in scena nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2025 e 4, 5 e 6 gennaio 2026, riportando magia, storia e spiritualità tra i vicoli più suggestivi del paese.

Non si tratta di un presepe qualunque: Il sogno di Maria è infatti un appuntamento che, nelle sue precedenti edizioni, ha conquistato il pubblico e la critica, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento come Miglior Presepe d’Italia e d’Europa. Un risultato che testimonia la cura scenografica, la qualità delle interpretazioni e la forza narrativa di un’opera che riesce a emozionare ogni anno migliaia di visitatori.

Il percorso, completamente immersivo, accompagnerà il pubblico attraverso ricostruzioni fedeli di ambienti e mestieri antichi, con decine di figuranti impegnati a far rivivere l’atmosfera della Betlemme di oltre duemila anni fa. Al centro, come sempre, la storia di Maria e Giuseppe, raccontata con una sensibilità artistica che caratterizza da tempo il lavoro del maestro Chinnici.

Accanto alla rappresentazione, i visitatori potranno anche gustare una selezione di prodotti tipici locali, grazie alle aree degustazione curate dalle associazioni e dai produttori del territorio. Un modo per valorizzare la tradizione gastronomica belmontese e offrire un’esperienza completa fatta di sapori, luci e suggestioni.

Con Il sogno di Maria, Belmonte Mezzagno si conferma ancora una volta punto di riferimento nel panorama nazionale ed europeo dei presepi viventi, unendo cultura, arte e comunità in una manifestazione che continua a crescere e incantare.