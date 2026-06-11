Sabato 13 giugno alle ore 20:30 sul palcoscenico del teatro Orione a Palermo (via Don Orione, 5) protagonista sarà la danza. Gli allievi della scuola A Passi di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti.

Il saggio è l’epilogo di un anno di lavoro, il frutto dell’impegno di allievi e docenti e mesi di lezioni, prove e dedizione si trasformano in una serata magica, in un’esperienza artistica condivisa con il pubblico.





La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Giusy, Francesca e Roberta Damiani (nella foto), titolari della scuola che condividono da sempre la passione per la danza. Nella prima parte dello spettacolo i danzatori si esibiranno in diverse discipline.

La ricercatezza dei costumi, la creatività nelle coreografie, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile con ballerini di età, livelli e stili diversi.

Nella seconda parte della serata i ballerini danzeranno sulle note dei brani più noti delle band di ieri e di oggi. Sarà un viaggio attraverso il tempo e la musica che donerà, a chi sta sul palco e al pubblico, intense emozioni.

Luogo: Teatro Orione, via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: A PASSI DI DANZA

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.