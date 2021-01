Lo comunica Amg

È stato ripristinato il parziale funzionamento della cabina di pubblica illuminazione Zisa e degli impianti alimentati, nella zona compresa tra via degli Emiri, via Zisa, via Polito, via Eugenio l’Emiro, piazza Ingastone, via Silvio Pellico, via Cipressi. Lo comunica Amg.

Gli operatori di AMG Energia hanno ultimato un intervento complesso, che ha richiesto più giorni di lavorazione, dopo una serie di guasti di grave entità che, la scorsa settimana, avevano determinato lo spegnimento della cabina e degli impianti collegati. La riparazione, resa difficile dalla vetustà della cabina interessata, ha riguardato l’intero sistema di distribuzione dell’alimentazione di media tensione. Si sono dovuti eseguire anche degli scavi per ripristinare i cavi che garantiscono la trasmissione dell’energia elettrica e, quindi, il funzionamento della cabina. Gli impianti di illuminazione della zona sono adesso in funzione a punti luce alternati.

“Ci siamo trovati di fronte ad un guasto grave ed esteso che ha riguardato una cabina e impianti ormai obsoleti – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – L’intervento massiccio di riparazione, che è andato avanti per più giorni senza sosta, e la professionalità degli operatori della società hanno consentito di ripristinare in modo parziale cabina e impianti. Per alcuni dispositivi, che non sono più riparabili nonostante i ripetuti tentativi eseguiti, sarà necessario, invece, un intervento di manutenzione straordinaria che va autorizzato dal Comune di Palermo, così come previsto dal contratto di servizio”.

Fra le altre criticità, fa sapere Amg, è in corso un intervento di riparazione dei circuiti primari che alimentano gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Campolo, via Lancia di Brolo e via Leonardo da Vinci e di quella compresa fra via Campolo e via Serradifalco. Altre attività sono in corso in via Mattei-via Castelforte, in centro storico nella zona di via IV Aprile e di via Alloro, in via Di Vittorio, in via Ciaculli e in via Casalaina. Interventi di manutenzione ultimati sul circuito Palinuro-Galatea-Cavarretta con il ripristino degli impianti di illuminazione compresi fra le vie Nettuno, Rosciglione, Catinelle, Collotti, Glicine e Saline. Riparazione completata anche nelle vie Schillaci, Zenone e Platone a Sferracavallo.