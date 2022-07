Una barca rischia di affondare nel porto di Palermo e gli uomini della guardia costiera hanno salvato due sessantenni.

I militari della capitaneria di porto sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso da parte degli occupanti di un’imbarcazione da diporto, di circa 10 metri di lunghezza. Il natante in seguito ad avaria, imbarcava acqua a circa mezzo miglio dall’imboccatura del porto e rischiava di affondare.

Due motovedette sono arrivate in soccorso dei diportisti un uomo e una donna rispettivamente di anni 66 e 65, entrambi residenti a Palermo. L’acqua è stata aspirata con un pompa e l’imbarcazione è stata trainata in banchina.

Incendio nel porto di Marsala

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 12.30 nel porticciolo “Capriccio di mare” nel pontile gestito dalla ditta Maugeri Giuseppe, a Marsala. Il rogo ha distrutto tre imbarcazioni ormeggiate.

Le fiamme si sono sprigionato per cause accidentali mentre i meccanici lavoravano in una delle imbarcazioni in vetroresina.

Si è alzata una densa colonna di fumo nero. Sono affondate tre barche, una di 8 metri e due di 10 metri mentre un gommone è andato parzialmente distrutto. Sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco da Marsala, Mazara e Trapani e una unità navale da Trapani che ha dato supporto dal mare. Non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica dell’area.

Affonda barca a Sferracavallo

Una barca di cinque metri è affondata nel porto di Sferracavallo a Palermo. A bordo c’erano quattro diportisti che sono stati soccorsi dai militari della guardia costiera.

L’imbarcazione affondata è stata recuperata dai vigili del fuoco e dai sommozzatori del pompieri intervenuti.

Alle ore 15 circa di domenica, la squadra navale, dei Vigili del Fuoco del comando di Palermo, assieme al nucleo sommozzatori sono intervenuti per un’imbarcazione affondata al centro del porto di Sferracavallo -PA-, le cause sono ancora da accertare.

Le persone, che occupavano il natante, sono state messe in salvo da altri diportisti presenti davanti lo specchio antistante il porto.

L’imbarcazione è stata sollevata tramite i palloni di sollevamento e trainata verso riva e messa in sicurezza. Non si sono riscontrati feriti.