I controlli della guardia costiera a Porticello

I militari della guardia costiera di Porticello hanno multato due diportisti che hanno ormeggiato nei pressi dello scoglio della Formica nascondendo il segnale a strisce rosse di pericolo per la presenza della roccia che affiora dall’acqua. La meda di pericolo isolato, che è stata danneggiata presumibilmente a causa degli ormeggi da parte delle unità da diporto, rappresenta un presidio di sicurezza della navigazione e per questo motivo è vietato l’ormeggio.

Grazie a un’associazione di diving è stato recuperato dal fondale il miraglio con il dispositivo lampeggiante e nei prossimi giorni verrà verificata la possibilità di posizionarlo di nuovo. Le multe per i diportisti sono di 230 euro.

Multati diportisti a mare, non rispettavano la fascia riservata ai bagnanti

Alcune settimane fa la guardia costiera ha multato sei diportisti perché non rispettavano la fascia di mare riservata alla balneazione. Le multe sono scattate a Mondello e Capo Zafferano. Al porticciolo di Sferracavallo sono state multate 50 autovetture per sosta vietata. Complessivamente sono state contestate violazioni per 11.500 euro.

I militari hanno soccorso un bagnante con difficoltà respiratorie a Baia dei Francesi, e un marittimo a bordo di una nave che era partita dal porto di Palermo. In entrambi i casi i due uomini sono stati trasportati a riva e affidati alle cure del 118.

Diportisti in difficoltà, due salvataggi nelle acque palermitane

Ad inizio giugno i militari della guardia costiera di Palermo hanno soccorso di diportisti a bordo di due imbarcazioni. Nel primo natante c’erano a bordo quattro adulti e tre bambini rimasti in balia delle onde per un guasto nella zona di Punta Priola all’Addaura.

La motovedetta ha raggiunto gli occupati del mezzo e dopo aver trasbordato donne e bambini hanno portato l’imbarcazione al porticciolo dell’Arenella. Altro soccorso ad un altro gommone rimasto con il motore in avaria a Capo Gallo. Anche in questo caso i militari hanno portato in salvo i diportisti nel porticciolo di Mondello.