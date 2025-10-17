Natante capovolto in area Sar maltese: in corso le operazioni di ricerca. Dalla notte scorsa è stata attivata un’operazione coordinata da Malta, a seguito dell’avvistamento di un natante capovolto, a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa, in area di responsabilità Sar maltese.

Dalle prime informazioni acquisite dai naufraghi, sembrerebbe che a bordo del natante capovolto vi sarebbero state circa trenta persone. Il mercantile dirottato ha inizialmente recuperato 4 persone, successivamente trasbordati sulla motovedetta Cp 322.

La stessa unità della Guardia Costiera italiana ha poi tratto in salvo altri naufraghi, portando a 11 il numero complessivo delle persone salvate e al recupero di una salma. Le operazioni sono scattate dopo che l’aereo Manta “10-03” della Guardia costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio.