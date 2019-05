il progetto solidale "RI-coltiviAMO"

Migliorare il benessere del singolo e della collettività è l’obiettivo del nuovo progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus che parla di agricoltura virtuosa. “RI-coltiviAMO il Futuro. Costruire insieme un sistema agroalimentare sostenibile e inclusivo” si chiama l’evento di presentazione del progetto, sostenuto da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus nell’ambito dell’iniziativa “Terre Colte 2017”, che verrà presentato alle 9.30 di domani, 31 maggio, all’Orto Botanico di Palermo.

Un intervento che renderà produttivi, grazie alla coltivazione di grani, ortaggi, ulivi e piante officinali, terreni incolti nella zona del Golfo di Castellammare che saranno lavorati da soggetti con disabilità psichica e disagio sociale come da giovani immigrati, rivolgendosi anche a donne che hanno vissuto l’esperienza del cancro.

Capofila di questo progetto è la cooperativa “Rossa Sera”, i cui interventi di agricoltura puntano proprio all’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate. Percorso che fa anche l’associazione “Servizio e Promozione Umana Onlus”, che nel progetto porterà la propria esperienza, ma soprattutto metterà a disposizione, in comodato d’uso gratuito, il fondo agricolo di Contrada Bosco Falconeria, a Partinico, dove parte dell’utenza delle comunità alloggio per disabili psichici potranno trovare inserimento attraverso le dinamiche di “Ri-coltiviAmo”.

Valore aggiunto di “RI-coltiviAMO” sarà la presenza, tra i partner, del Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”, che porterà il know how orientato alla coltivazione e trasformazione di cereali ad alto valore tradizionale salutistico; della “LIFE and LIFE”, che attiverà azioni di sensibilizzazione alla sana alimentazione e attività dipromozione con gli studenti, per un approccio antropologico delle colture; della cooperativa “NO Colors” con una serie di attività sull’ integrazione interculturale e la riduzione di stereotipi e pregiudizi con tutti quelli che lavoreranno i terreni.

“Agripantel”, invece, trasformerà i prodotti coltivati per immetterli sul mercato, mentre a Villa Adriana, dimora settecentesca alle soglie della Piana dei Colli, la cooperativa “Sicilia Isola dei Tesori” favorirà l’incontro con il pubblico e i consumatori. Un percorso nel quale fondamentale sarà l’attività di promozione con gli studenti per un approccio antropologico delle colture.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione attivata con il Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per il quale sarà presente il direttore, dott. Antonio Russo. L’evento gode anche del patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.