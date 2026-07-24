Da martedì gli impianti di condizionamento si sono guastati negli uffici del commissariato Mondello. Tanti i disagi con le alte temperature di questi giorni per gli agenti in servizio e anche per gli utenti costretti a state in locali con temperature proibitive. Sono intervenute due ditte ma la riparazione non è neppure iniziata.

“E’ difficile potere lavorare in queste condizioni – spiegano dal commissariato – Sia per gli agenti che lavorano negli uffici che per quanti si rivolgono al commissariato per presentare denunce o per chiedere i passaporti. Sono stati giorni di inferno nei locali”.