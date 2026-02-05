Continua a bruciare ormai da 48 ore l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). Fino a questa mattina bruciano rifiuti di plastica provocando seri problemi all’ambiente circostante non solo nel comune di Campofelice ma anche a Termini Imerese.

I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di spegnimento. In attesa dei risultati dell’Arpa sui valori di diossina il sindaco di Campofelice di Roccelle Giuseppe Di Maggio ha emesso un’ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona inquinata dai fumi dell’azienda.

I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona.