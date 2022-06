La redazione di Impreparati a TalkSicilia

Si chiama Impreparati.it ed è un nuovo giornale online. E’ il giornale dei giovani. E’ pensato e realizzato dagli studenti dell’Istituto Volta di Palermo. Il sito è nato grazie a un progetto formativo che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi che frequentano il liceo tecnico nel cuore di Brancaccio. Impreparati avrà anche una sua finestra informativa diretta su BlogSicilia.it

Finita la scuola, il giornale non sospende le pubblicazioni e continuerà il suo cammino. Per Marta Fuschi, la studentessa che ha assunto il ruolo di coordinatrice editoriale di Impreparati, “questa esperienza è servita a tutti noi per conoscerci meglio, per comprendere come funziona il mondo dell’informazione”. “Vogliamo continuare a scrivere – continua la giovane studentessa – e mettiamo a disposizione di tutti gli studenti palermitani e siciliani questo spazio virtuale”.